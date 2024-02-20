(Шемигон) Елена Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шемигон) Елена Семеновна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

?.02.1919

Дата смерти

26.09.1919

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1919

Отец: Шемигон Семен Павлович

Мать: Шемигон Агафия Константиновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
26.09.1919
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-ожег
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
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