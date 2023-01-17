Голубцов Фёдор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубцов Фёдор Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1759

Дата смерти

13.03.1829

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
По 1829
Волгово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
13.03.1829
Волгово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
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