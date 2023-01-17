Голубцов Фёдор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1759
Дата смерти13.03.1829
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1829
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
13.03.1829