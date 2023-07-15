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Синицин Степан Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синицин Николай Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1905

Дочь: Беляева Синицина Любовь Степановна

Мать ребёнка: Синицина Матрёна Семёновна

Смерть
Неизвестно

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