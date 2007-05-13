Быков Виктор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1927
Дата смерти13.05.2007
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1927
Отец: Быков Василий
Мать: Быкова Анастасия
Рождение ребёнка
03.03.1950
Дочь: Кривенко Тамара Викторовна
Мать ребёнка: Быкова Клавдия Александровна
Рождение ребёнка
31.05.1953
Сын: Быков Александр Викторович
Мать ребёнка: Быкова Клавдия Александровна
Рождение ребёнка
29.11.1960
Дочь: Расторгуева Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Быкова Клавдия Александровна
Смерть
13.05.2007