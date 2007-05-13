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Быков Виктор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1927

Дата смерти

13.05.2007

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1927

Отец: Быков Василий

Мать: Быкова Анастасия

Рождение ребёнка
03.03.1950

Дочь: Кривенко Тамара Викторовна

Мать ребёнка: Быкова Клавдия Александровна

Рождение ребёнка
31.05.1953

Сын: Быков Александр Викторович

Мать ребёнка: Быкова Клавдия Александровна

Рождение ребёнка
29.11.1960

Дочь: Расторгуева Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Быкова Клавдия Александровна

Смерть
13.05.2007
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