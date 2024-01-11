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Акопян Артур Апреси
Акопян Артур Апреси
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.10.1958
Пол
Мужской
Отец
Акопян Апрес Мовсеси
1929 г.р.
Мать
Мехрабян Ася
Дети
Не указаны
Добавил:
ММ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
05.10.1958
Отец:
Акопян Апрес Мовсеси
Мать:
Мехрабян Ася
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