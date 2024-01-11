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Акопян Артур Апреси

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1958

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1958

Отец: Акопян Апрес Мовсеси

Мать: Мехрабян Ася

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