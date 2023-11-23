Ширяев (Ширяева) Пелагея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширяев (Ширяева) Пелагея Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Ширяева Андрей Васильев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширяев Иоанн Климентович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Ширяев Петр Иоаннов

Отец ребёнка: Ширяев Иоанн Климентович

Ширяев Петр Иванович (1837 — ?) Родился в семье священника села Михалева Пошехонского уезда Иоанна Ширяева. Обучался в Ярославском уездном училище, а впоследствии окончил Ярославскую духовную семинари... Показать все
Рождение ребёнка
27.07.1840

Сын: Ширяев Александр Иоаннов

Отец ребёнка: Ширяев Иоанн Климентович

Ширяев Александр Иоаннович (1840 — ?) Родился 27 июля 1840 года в семье священника села Вокшер РомановБорисоглебского уезда Иоанна Ширяева. Обучался в приходском училище. Дьякон села Сельца Ростовског... Показать все
Рождение ребёнка
27.02.1842

Сын: Ширяев Алексей Иоаннов

Отец ребёнка: Ширяев Иоанн Климентович

Рождение ребёнка
06.12.1843

Дочь: (Ширяева) Людмила Иоанновна

Отец ребёнка: Ширяев Иоанн Климентович

Рождение ребёнка
01.01.1845

Сын: Ширяев Геннадий Иоаннов

Отец ребёнка: Ширяев Иоанн Климентович

Ширяев Геннадий Иоаннович (1845 — 1908) Родился 1 января 1845 года в семье священника села Вокшер РомановБорисоглебского уезда Иоанна Ширяева. 12 октября 1867 года рукоположен во диакона к церкви села... Показать все
Рождение ребёнка
06.10.1848

Сын: Ширяев Евлампий Иоаннов

Отец ребёнка: Ширяев Иоанн Климентович

Рождение ребёнка
10.08.1849

Сын: Ширяев Леонид Иоаннов

Отец ребёнка: Ширяев Иоанн Климентович

Рождение ребёнка
25.02.1851

Дочь: (Ширяева) Анна Иоаннова

Отец ребёнка: Ширяев Иоанн Климентович

Рождение ребёнка
25.01.1853

Сын: Ширяев Иван Иоаннов

Отец ребёнка: Ширяев Иоанн Климентович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Ширяева) Анна Иоаннова

Отец ребёнка: Ширяев Иоанн Климентович

Рождение ребёнка
02.02.1859

Сын: Ширяев Алексей Иоаннов

Отец ребёнка: Ширяев Иоанн Климентович

Рождение ребёнка
04.08.1860

Дочь: Рублева (Ширяева) Екатерина Иоаннова

Отец ребёнка: Ширяев Иоанн Климентович

Смерть
Неизвестно

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