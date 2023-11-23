Ширяев (Ширяева) Пелагея Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Ширяева Андрей Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Сын: Ширяев Петр Иоаннов
Отец ребёнка: Ширяев Иоанн Климентович
Ширяев Петр Иванович (1837 — ?) Родился в семье священника села Михалева Пошехонского уезда Иоанна Ширяева. Обучался в Ярославском уездном училище, а впоследствии окончил Ярославскую духовную семинари... Показать все
Рождение ребёнка
27.07.1840
Отец ребёнка: Ширяев Иоанн Климентович
Ширяев Александр Иоаннович (1840 — ?) Родился 27 июля 1840 года в семье священника села Вокшер РомановБорисоглебского уезда Иоанна Ширяева. Обучался в приходском училище. Дьякон села Сельца Ростовског... Показать все
Рождение ребёнка
27.02.1842
Отец ребёнка: Ширяев Иоанн Климентович
Рождение ребёнка
06.12.1843
Дочь: (Ширяева) Людмила Иоанновна
Отец ребёнка: Ширяев Иоанн Климентович
Рождение ребёнка
01.01.1845
Отец ребёнка: Ширяев Иоанн Климентович
Ширяев Геннадий Иоаннович (1845 — 1908) Родился 1 января 1845 года в семье священника села Вокшер РомановБорисоглебского уезда Иоанна Ширяева. 12 октября 1867 года рукоположен во диакона к церкви села... Показать все
Рождение ребёнка
06.10.1848
Отец ребёнка: Ширяев Иоанн Климентович
Рождение ребёнка
10.08.1849
Отец ребёнка: Ширяев Иоанн Климентович
Рождение ребёнка
25.02.1851
Дочь: (Ширяева) Анна Иоаннова
Отец ребёнка: Ширяев Иоанн Климентович
Рождение ребёнка
25.01.1853
Сын: Ширяев Иван Иоаннов
Отец ребёнка: Ширяев Иоанн Климентович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Ширяева) Анна Иоаннова
Отец ребёнка: Ширяев Иоанн Климентович
Рождение ребёнка
02.02.1859
Отец ребёнка: Ширяев Иоанн Климентович
Рождение ребёнка
04.08.1860
Дочь: Рублева (Ширяева) Екатерина Иоаннова
Отец ребёнка: Ширяев Иоанн Климентович
Смерть
Неизвестно