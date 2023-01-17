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- Парасковья -

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1781 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1802 г.р.
Вычислено 1814 г.р.
Вычислено 1817 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1781 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1802 ст.

Сын: Зубарев Иван Семёнович

Отец ребёнка: Зубарев Семён Михайлович

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1814 ст.

Дочь: Зубарева Матрона Семёновна

Отец ребёнка: Зубарев Семён Михайлович

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1817 ст.

Сын: Зубарев Фока Семёнович

Отец ребёнка: Зубарев Семён Михайлович

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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