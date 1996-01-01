Шишкин Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкин Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Шишкин Николай Григорьевич

Мать: не указана

Смерть
1996
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