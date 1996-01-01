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Шишкин Александр Николаевич
Шишкин Александр Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1941
Дата смерти
1996
Пол
Мужской
Отец
Шишкин Николай Григорьевич
1902 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
РР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец:
Шишкин Николай Григорьевич
Мать: не указана
Смерть
1996
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