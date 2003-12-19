Голубев Владимир Викторович
Место рождения
Дата рождения18.08.1944
Дата смерти19.12.2003
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1944
Рождение ребёнка
24.04.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Голубева Галина Григорьевна
Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
19.12.2003
Малоярославец, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область