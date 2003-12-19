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Голубев Владимир Викторович

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Место рождения

Боровск, Боровский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

18.08.1944

Дата смерти

19.12.2003

Пол

Мужской

Отец

Мать

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1944

Отец: Голубев Виктор Александрович

Мать: Одинокова Лукерья Филипповна

Боровск, Боровский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.04.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голубева Галина Григорьевна

Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
19.12.2003
Малоярославец, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
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