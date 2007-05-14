Худякова (Батракова) Анна Пантелеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1912
Дата смерти14.05.2007
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1912
Рождение ребёнка
31.10.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Худяков Михаил Васильевич
Худяковка, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Смерть
14.05.2007
Николо-Березовка, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от старости