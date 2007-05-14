Худякова (Батракова) Анна Пантелеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худякова (Батракова) Анна Пантелеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1912

Дата смерти

14.05.2007

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1912

Отец: Батраков Пантелей Петрович

Мать: Батракова Анисья Фатеевна

Рождение ребёнка
31.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Худяков Михаил Васильевич

Худяковка, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Худяков Михаил Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Смерть
14.05.2007
Николо-Березовка, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от старости
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