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Богдан Федорович
Богдан Федорович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
2022
Пол
Мужской
Отец
Хорошев Федор Владимирович
1994 г.р.
Мать
Татьяна Андреевна
1995 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2022
Отец:
Хорошев Федор Владимирович
Мать:
Татьяна Андреевна
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