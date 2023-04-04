Богдан Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богдан Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

2022

Пол

Мужской

Отец

1994 г.р.

Мать

1995 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2022

Отец: Хорошев Федор Владимирович

Мать: Татьяна Андреевна

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