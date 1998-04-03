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Ромашов (Сучков) Ростислав Сергеевич
Ромашов (Сучков) Ростислав Сергеевич
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Место рождения
Качканар
, Качканарский, Свердловская область
Дата рождения
03.04.1998
Пол
Мужской
Отец
Сучков Сергей Викторович
1981 г.р.
Мать
Ромашова (Козлова) Наталья Борисовна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1998
Отец:
Сучков Сергей Викторович
Мать:
Ромашова Наталья Борисовна
Качканар
, Качканарский, Свердловская область
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