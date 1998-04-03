Ромашов (Сучков) Ростислав Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ромашов (Сучков) Ростислав Сергеевич

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Место рождения

Качканар, Качканарский, Свердловская область

Дата рождения

03.04.1998

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1998

Отец: Сучков Сергей Викторович

Мать: Ромашова Наталья Борисовна

Качканар, Качканарский, Свердловская область
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