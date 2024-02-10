Гришкевич Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришкевич Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Гришкевич Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Гришкевич Варвара

Рождение ребёнка
26.05.1901

Дочь: Гаевская (Гришкевич) Ольга Яковлевна

Мать ребёнка: Гришкевич Варвара

Смерть
Неизвестно

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