Гришкевич Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Гришкевич Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Гришкевич Варвара
Рождение ребёнка
26.05.1901
Дочь: Гаевская (Гришкевич) Ольга Яковлевна
Мать ребёнка: Гришкевич Варвара
Смерть
Неизвестно