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Шохин Василий Никитич

Место рождения

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Шохин Никита Иванович

Мать: не указана

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шохина Агафья Егоровна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Шохин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Шохина Агафья Егоровна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Шохин Спиридон Васильевич

Мать ребёнка: Шохина Агафья Егоровна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.12.1850

Сын: Шохин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Шохина Агафья Егоровна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
25.02.1853

Сын: Шохин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Шохина Агафья Егоровна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Шохина (Шохина) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Шохина Агафья Егоровна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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