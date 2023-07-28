Шохин Василий Никитич
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Шохин Никита Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шохина Агафья Егоровна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Шохина Агафья Егоровна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Шохин Спиридон Васильевич
Мать ребёнка: Шохина Агафья Егоровна
Рождение ребёнка
01.12.1850
Мать ребёнка: Шохина Агафья Егоровна
Рождение ребёнка
25.02.1853
Мать ребёнка: Шохина Агафья Егоровна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Шохина (Шохина) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Шохина Агафья Егоровна
Смерть
Неизвестно