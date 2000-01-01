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Семакин Степан
Семакин Степан
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.05.1808
Пол
Мужской
Отец
Семакин Илья
Мать
Семакина Наталья
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1808
Отец:
Семакин Илья
Мать:
Семакина Наталья
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