Семакин Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семакин Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1808

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1808

Отец: Семакин Илья

Мать: Семакина Наталья

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