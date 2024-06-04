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Галин Борис Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1965

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Шлягина) Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
1987

Сын: Галин Сергей Борисович

Мать ребёнка: (Шлягина) Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
1990

Сын: Галин Валентин Борисович

Мать ребёнка: (Шлягина) Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
1996

Дочь: (Галина) Полина Борисовна

Мать ребёнка: (Шлягина) Надежда Ивановна

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