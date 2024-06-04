Галин Борис Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1987
Мать ребёнка: (Шлягина) Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
1990
Мать ребёнка: (Шлягина) Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
1996
Дочь: (Галина) Полина Борисовна
Мать ребёнка: (Шлягина) Надежда Ивановна