Корсова (Крутикова) Александра Павловна
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смерти1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1880 по 1919
Место жительства
По 1880
Место жительства
Неизвестно
Рига, Латвия
Смерть
1919