Корсова (Крутикова) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсова (Крутикова) Александра Павловна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1851

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1880 по 1919
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1880
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Рига, Латвия
Смерть
1919
Москва, город федерального значения Москва
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