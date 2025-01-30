Савин Александр Анатольевич 11.08.1966 — найти родственников по фамилии на Familio
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Савин Александр Анатольевич

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Место рождения

Крутогорка, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

11.08.1966

Пол

Мужской

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1966

Отец: Савин Анатолий Александрович

Мать: Савина (Петроченкова) Валентина Петровна

Крутогорка, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
16.09.1989

Жена: Савина (Ермаченкова) Валентина Леонидовна

Смоленская обл., Рославльский р-н, г. Десногорск, ЗАГС
Рождение ребёнка
13.04.1990

Дочь: Лубянова (Савина) Наталья Александровна

Мать ребёнка: Савина (Ермаченкова) Валентина Леонидовна

Десногорск, город Десногорск, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.10.1995

Дочь: Стефарова (Савина) Ольга Александровна

Мать ребёнка: Савина (Ермаченкова) Валентина Леонидовна

Десногорск, город Десногорск, Смоленская область
Развод
2010

Жена: Савина (Ермаченкова) Валентина Леонидовна

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