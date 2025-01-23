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(Не Известна) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Не Известна Роман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1938

Сын: Казаков Владимир

Отец ребёнка: Казаков Василий

Зима, Зиминское, Иркутская область
Рождение ребёнка
05.09.1941

Дочь: Скоробогатова (Казакова) Зоя

Отец ребёнка: Казаков Василий

Зима, Зиминское, Иркутская область
Рождение ребёнка
23.09.1943

Сын: Казаков Иннокентий

Отец ребёнка: Казаков Василий

Зима, Зиминское, Иркутская область

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