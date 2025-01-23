(Не Известна) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Не Известна Роман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1938
Сын: Казаков Владимир
Отец ребёнка: Казаков Василий
Рождение ребёнка
05.09.1941
Дочь: Скоробогатова (Казакова) Зоя
Отец ребёнка: Казаков Василий
Рождение ребёнка
23.09.1943
Сын: Казаков Иннокентий
Отец ребёнка: Казаков Василий