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Суслов Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

04.12.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Суслов Василий Романович

Мать: Суслова Мария Степановна

Рождение ребёнка
1947

Сын: Суслов Николай Иванович

Мать ребёнка: Суслова Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Суслова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Суслова Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
15.08.1956

Дочь: Логвинова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Суслова Пелагея Николаевна

Смерть
04.12.2007
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