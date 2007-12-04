Суслов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти04.12.2007
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Суслов Василий Романович
Мать: Суслова Мария Степановна
Рождение ребёнка
1947
Мать ребёнка: Суслова Пелагея Николаевна
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Суслова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Суслова Пелагея Николаевна
Рождение ребёнка
15.08.1956
Дочь: Логвинова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Суслова Пелагея Николаевна
Смерть
04.12.2007