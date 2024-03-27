Фаизов Закир Нигматзян Улы Умер В 36 Лет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаизов Закир Нигматзян Улы Умер В 36 Лет

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фаизов Нигматзян Мухаметфаиз Улы

Мать: Хатима

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Моршида Закир Кызы

Мать ребёнка: Бибигайша

Рождение ребёнка
25.06.1924

Дочь: Зайтуна Закировна

Мать ребёнка: Бибигайша

д.Альменево, Козловского р-на ЧАССР
Рождение ребёнка
1928

Сын: Гумар Закир Улы

Мать ребёнка: Бибигайша

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Амина Закир Кызы

Мать ребёнка: Бибигайша

Смерть
Неизвестно
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