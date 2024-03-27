Фаизов Закир Нигматзян Улы Умер В 36 Лет
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фаизов Нигматзян Мухаметфаиз Улы
Мать: Хатима
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Моршида Закир Кызы
Мать ребёнка: Бибигайша
Рождение ребёнка
25.06.1924
Дочь: Зайтуна Закировна
Мать ребёнка: Бибигайша
д.Альменево, Козловского р-на ЧАССР
Рождение ребёнка
1928
Сын: Гумар Закир Улы
Мать ребёнка: Бибигайша
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Амина Закир Кызы
Мать ребёнка: Бибигайша
Смерть
Неизвестно