Курналеев Алексей Степанович
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1952
Сын: Курналеев Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1953
Сын: Курналеев Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно