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Курналеев Алексей Степанович

Место рождения

Озерки, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Курналеев Степан Степанович

Мать: (Шутилина) Елизавета Петровна

Озерки, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1952

Сын: Курналеев Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1953

Сын: Курналеев Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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