(Святская Туманова) Ирина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Святская Туманова) Ирина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1880

Дочь: (Туманова) Анастасия Михайлова

Отец ребёнка: Туманов Михаил Лаврентиев

Рождение ребёнка
01.03.1884

Дочь: (Туманова Бесчастная) Евдокия Михайлова

Отец ребёнка: Туманов Михаил Лаврентиев

Рождение ребёнка
30.10.1886

Сын: Туманов Стефан Михайлов

Отец ребёнка: Туманов Михаил Лаврентиев

Смерть
Неизвестно

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