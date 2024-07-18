(Святская Туманова) Ирина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1880
Дочь: (Туманова) Анастасия Михайлова
Отец ребёнка: Туманов Михаил Лаврентиев
Рождение ребёнка
01.03.1884
Дочь: (Туманова Бесчастная) Евдокия Михайлова
Отец ребёнка: Туманов Михаил Лаврентиев
Рождение ребёнка
30.10.1886
Отец ребёнка: Туманов Михаил Лаврентиев
Смерть
Неизвестно