Караштин Иван Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караштин Иван Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Осуждение
05.06.1886
Оринкино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
КАРАШТИНЪ, Иванъ Никитинъ. Кр. Горбатов. у., c. Хвощевки (портн.), 27 л., род. того же у., Оленинск. в., въ д. Оринкиной; приг. Нижегород. Окр. С., по 1647 ст. Улот., въ арест. отд. ни З г. Исп. Іюня ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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