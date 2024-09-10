Караштин Иван Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Осуждение
05.06.1886
Оринкино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
КАРАШТИНЪ, Иванъ Никитинъ. Кр. Горбатов. у., c. Хвощевки (портн.), 27 л., род. того же у., Оленинск. в., въ д. Оринкиной; приг. Нижегород. Окр. С., по 1647 ст. Улот., въ арест. отд. ни З г. Исп. Іюня ... Показать все
Смерть
Неизвестно