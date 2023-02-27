(Зуборева) Ирина
Место рожденияГахово, Обоянская, Курская, Российская империя
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рагозин Тимофей
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1757
Дочь: (Рагозина) Наталья
Отец ребёнка: Рагозин Тимофей
Рождение ребёнка
1760
Сын: Рагозин Лукьян
Отец ребёнка: Рагозин Тимофей
Смерть
Неизвестно