(Зуборева) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зуборева) Ирина

Место рождения

Гахово, Обоянская, Курская, Российская империя

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1717 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рагозин Тимофей

Место жительства
Неизвестно
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: (Рагозина) Наталья

Отец ребёнка: Рагозин Тимофей

Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Рагозин Лукьян

Отец ребёнка: Рагозин Тимофей

Смерть
Неизвестно

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