Косиков Роман Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косиков Роман Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.2014

Пол

Мужской

Отец

1987 г.р.

Мать

1996 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ME
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.2014

Отец: Егоров Василий Алексеевич

Мать: Косикова Галина Петровна

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