Sirkis ? Of Solomon Около 1640 — найти родственников по фамилии на Familio
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Sirkis ? Of Solomon

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1640

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1640

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Katzenellenbogen (Sirkis) Esther Yaffe

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Sirkis Yechiel Michel

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Kremer (Kremer) ?

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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