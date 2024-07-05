Sirkis ? Of Solomon
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1640
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1640
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Katzenellenbogen (Sirkis) Esther Yaffe
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Kremer (Kremer) ?
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности