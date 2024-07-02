Маркичев Александр Около 1839 — найти родственников по фамилии на Familio
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Маркичев Александр

Место рождения

село Веденское

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Около 1903

Пол

Мужской

Отец

Около 1815 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1839 г.р.

Дети

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Маркичев Евсигней

Мать: не указана

село Веденское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркичева Агафья Дмитиевна

Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Маркичев Николай

Мать ребёнка: Маркичева Агафья Дмитиевна

село Веденское
Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Чернцова (Маркичева) Маремьяна

Мать ребёнка: Маркичева Агафья Дмитиевна

село Веденское
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: (Маркичева) Мария

Мать ребёнка: Маркичева Агафья Дмитиевна

село Веденское
Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: (Маркичева) Александра

Мать ребёнка: Маркичева Агафья Дмитиевна

село Веденское
Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Лапина (Маркичева) Ульяна

Мать ребёнка: Маркичева Агафья Дмитиевна

село Веденское
Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Маркичев Алексей

Мать ребёнка: Маркичева Агафья Дмитиевна

село Веденское
Смерть
Около 1903

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