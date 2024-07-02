Маркичев Александр
Место рождениясело Веденское
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиОколо 1903
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Отец: Маркичев Евсигней
Мать: не указана
село Веденское
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1864
Сын: Маркичев Николай
Мать ребёнка: Маркичева Агафья Дмитиевна
село Веденское
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Чернцова (Маркичева) Маремьяна
Мать ребёнка: Маркичева Агафья Дмитиевна
село Веденское
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: (Маркичева) Мария
Мать ребёнка: Маркичева Агафья Дмитиевна
село Веденское
Рождение ребёнка
Около 1873
Дочь: (Маркичева) Александра
Мать ребёнка: Маркичева Агафья Дмитиевна
село Веденское
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Лапина (Маркичева) Ульяна
Мать ребёнка: Маркичева Агафья Дмитиевна
село Веденское
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Маркичев Алексей
Мать ребёнка: Маркичева Агафья Дмитиевна
село Веденское
Смерть
Около 1903