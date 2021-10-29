Епатко Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1947
Дата смерти29.10.2021
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1947
Отец: Епатко Михаил Пантелеевич
Мать: Епатко Татьяна
Рождение ребёнка
04.08.1970
Сын: Епатко Геннадий Алексеевич
Мать ребёнка: Епатко Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
11.05.1980
Дочь: Анисимова Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Епатко Екатерина Васильевна
Смерть
29.10.2021