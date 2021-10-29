Епатко Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Епатко Алексей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1947

Дата смерти

29.10.2021

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1947

Отец: Епатко Михаил Пантелеевич

Мать: Епатко Татьяна

Рождение ребёнка
04.08.1970

Сын: Епатко Геннадий Алексеевич

Мать ребёнка: Епатко Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
11.05.1980

Дочь: Анисимова Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Епатко Екатерина Васильевна

Смерть
29.10.2021
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