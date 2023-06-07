Андрей Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1769 г.р.

Мать

Вычислено 1767 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1803

Отец: Алексей Иванов

Мать: Анна Алексеева

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Неизвестно
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