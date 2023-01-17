Косова (Сухова) Дария Михеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1909 ст.
Рождение ребёнка
25.01.1911 ст.
Сын: Иван Захарович
Отец ребёнка: Косов Захарий Сергеевич
Рождение ребёнка
16.12.1911 ст.
Отец ребёнка: Косов Захарий Сергеевич
Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно