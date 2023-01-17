Косова (Сухова) Дария Михеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косова (Сухова) Дария Михеевна

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Место рождения

Чермошня, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Чермошня, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
08.11.1909 ст.

Муж: Косов Захарий Сергеевич

Рождение ребёнка
25.01.1911 ст.

Сын: Иван Захарович

Отец ребёнка: Косов Захарий Сергеевич

Рождение ребёнка
16.12.1911 ст.

Сын: Косов Игнат Захарович

Отец ребёнка: Косов Захарий Сергеевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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