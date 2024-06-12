(Новикова) Светлана Николаевна 01.02.1975 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Новикова) Светлана Николаевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

01.02.1975

Дата смерти

2009

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1975

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
архитектор
Образование
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
МАРХИ
Рождение ребёнка
29.11.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.10.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2009
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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