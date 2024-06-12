(Новикова) Светлана Николаевна
Место рождения
Дата рождения01.02.1975
Дата смерти2009
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1975
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
архитектор
Образование
Неизвестно
МАРХИ
Рождение ребёнка
29.11.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.10.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2009
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно