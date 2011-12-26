Малков Александр Леонидович
Место рожденияс. Нестино Сунский р-н
Дата рождения?.02.1978
Дата смерти26.12.2011
ПолМужской
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1978
Отец: Малков Леонид Александрович
Мать: скрыто настройками приватности
с. Нестино Сунский р-н
Бракосочетание
02.07.1999
Жена: скрыто настройками приватности
п.Суна Кировской области
Рождение ребёнка
21.11.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
26.12.2011
п.Суна Кировской области
Похороны
Неизвестно
п.Суна Кировской области