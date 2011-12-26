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Малков Александр Леонидович

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Место рождения

с. Нестино Сунский р-н

Дата рождения

?.02.1978

Дата смерти

26.12.2011

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1978

Отец: Малков Леонид Александрович

Мать: скрыто настройками приватности

с. Нестино Сунский р-н
Бракосочетание
02.07.1999

Жена: скрыто настройками приватности

п.Суна Кировской области
Рождение ребёнка
21.11.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
26.12.2011
п.Суна Кировской области
Похороны
Неизвестно
п.Суна Кировской области
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