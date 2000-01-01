Иван Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Сын: Анисим Иванов
Мать ребёнка: Аксинья Йовова
Рождение ребёнка
1778
Сын: Яков Иванов
Мать ребёнка: Аксинья Йовова
Рождение ребёнка
1783
Сын: Лаврен Иванов
Мать ребёнка: Аксинья Йовова
Рождение ребёнка
1786
Сын: Никифор Иванов
Мать ребёнка: Аксинья Йовова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Феодора Иванова
Мать ребёнка: Аксинья Йовова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Аксинья Йовова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Йовова
Место жительства
Неизвестно
деревня Задорожье (Коритна), Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно