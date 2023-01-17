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Герасимов Юрий Николаевич

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Место рождения

Яймо, Турагатский район, Горно-Алтайская область, Россия

Дата рождения

02.06.1939

Дата смерти

27.10.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1939

Отец: Герасимов Николай

Мать: ?

Яймо, Турагатский район, Горно-Алтайская область, Россия
Рождение ребёнка
02.08.1972

Сын: Герасимов Илья Юрьевич

Мать ребёнка: Нина Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.10.1989
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: тупая травма тела (попал под машину) | Москва, Алтуфьевское шоссе, Россия
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