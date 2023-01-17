Герасимов Юрий Николаевич
Место рожденияЯймо, Турагатский район, Горно-Алтайская область, Россия
Дата рождения02.06.1939
Дата смерти27.10.1989
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1939
Отец: Герасимов Николай
Мать: ?
Яймо, Турагатский район, Горно-Алтайская область, Россия
Рождение ребёнка
02.08.1972
Мать ребёнка: Нина Яковлевна
Смерть
27.10.1989
Причина смерти: тупая травма тела (попал под машину) | Москва, Алтуфьевское шоссе, Россия