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Мухина (Рябинова) Нина Дмитриевна
Мухина (Рябинова) Нина Дмитриевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1910
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Рябинов Дмитрий
Мать
Рябинова (Яшнова) Евдокия
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец:
Рябинов Дмитрий
Мать:
Рябинова Евдокия
Смерть
Неизвестно
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