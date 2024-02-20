Мухина (Рябинова) Нина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина (Рябинова) Нина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Рябинов Дмитрий

Мать: Рябинова Евдокия

Смерть
Неизвестно
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