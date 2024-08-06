Чекунаев Матвей Иванович
Место рожденияРязанская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.07.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антонина Семеновна
Рождение ребёнка
16.03.1939
Дочь: Чекунаева Алла Матвеевна
Мать ребёнка: Антонина Семеновна
Кореньки, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
?.07.1941