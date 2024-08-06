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Чекунаев Матвей Иванович

Место рождения

Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.07.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонина Семеновна

Рождение ребёнка
16.03.1939

Дочь: Чекунаева Алла Матвеевна

Мать ребёнка: Антонина Семеновна

Кореньки, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
?.07.1941

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