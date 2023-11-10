Климович Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климович Владимир Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.04.1952

Сын: Климович Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Климович Мать

Рождение ребёнка
11.02.1955

Дочь: Махнова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Климович Мать

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климович Валерий Владимирович

Мать ребёнка: Климович Мать

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климович Мать

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зиновкина Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Климович Римма Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климович Римма Николаевна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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