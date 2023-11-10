Климович Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.04.1952
Сын: Климович Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Климович Мать
Рождение ребёнка
11.02.1955
Дочь: Махнова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Климович Мать
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климович Валерий Владимирович
Мать ребёнка: Климович Мать
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Климович Мать
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зиновкина Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Климович Римма Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно