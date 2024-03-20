Гротгус (Лорер) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГротгус (Лорер) Екатерина Николаевна

Гротгус (Лорер) Екатерина Николаевна

Место рождения

Wodina, of Livland, Estonia

Дата рождения

17.10.1844

Дата смерти

12.08.1901

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1844

Отец: Лорер Николай Иванович

Мать: Лорер Надежда Васильевна

Wodina, of Livland, Estonia
Крещение
13.11.1844
Tsentral\'nyi district, Mykolaiv, Mykolaivs\'ka oblast, Ukraine
Бракосочетание
20.08.1863

Муж: Von Grotthus Wilhelm Ernst Johann Diedrich

Ostapovka, Cherson
Супруг(-а): Wilhelm Ernst Johann Diedrich (Dmitrievich) Baron Grothuss
Рождение ребёнка
29.05.1885

Сын: Grotthus Dietrich

Отец ребёнка: Von Grotthus Wilhelm Ernst Johann Diedrich

Weggen, Kurland, Latvia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Boutakova Вера Васильевна

Отец ребёнка: Von Grotthus Wilhelm Ernst Johann Diedrich

Смерть
12.08.1901
Riga, Kurland, Latvia, USSR
Похороны
Неизвестно
Vodenaja
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close