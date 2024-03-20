Гротгус (Лорер) Екатерина Николаевна
Место рожденияWodina, of Livland, Estonia
Дата рождения17.10.1844
Дата смерти12.08.1901
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1844
Отец: Лорер Николай Иванович
Мать: Лорер Надежда Васильевна
Wodina, of Livland, Estonia
Крещение
13.11.1844
Tsentral\'nyi district, Mykolaiv, Mykolaivs\'ka oblast, Ukraine
Бракосочетание
20.08.1863
Ostapovka, Cherson
Супруг(-а): Wilhelm Ernst Johann Diedrich (Dmitrievich) Baron Grothuss
Рождение ребёнка
29.05.1885
Сын: Grotthus Dietrich
Отец ребёнка: Von Grotthus Wilhelm Ernst Johann Diedrich
Weggen, Kurland, Latvia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Boutakova Вера Васильевна
Отец ребёнка: Von Grotthus Wilhelm Ernst Johann Diedrich
Смерть
12.08.1901
Riga, Kurland, Latvia, USSR
Похороны
Неизвестно
Vodenaja