Давыдова (Дедова) Домна Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова (Дедова) Домна Степанова

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1702

Дата смерти

Между 1759 и 1761

Пол

Женский

Отец

Около 1678 г.р.

Мать

Около 1675 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702

Отец: Дедов Степан Еремеев

Мать: Дедова Екатерина Осипова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1715
Тимшино, Егорьевск, Московская область
ф.350, оп.1, д.198 (1715) | Писцовая книга Коломенского уезда (Мещерской волости) 1715г.
Рождение ребёнка
Около 1726

Сын: Давыдов Яков Липатов

Отец ребёнка: Давыдов Липат Григорьев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Давыдов Антип Липатов

Отец ребёнка: Давыдов Липат Григорьев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
Между 1759 и 1761
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, д. Тимшина
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