Давыдова (Дедова) Домна Степанова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1702
Дата смертиМежду 1759 и 1761
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702
Отец: Дедов Степан Еремеев
Мать: Дедова Екатерина Осипова
Место жительства
1715
ф.350, оп.1, д.198 (1715) | Писцовая книга Коломенского уезда (Мещерской волости) 1715г.
Рождение ребёнка
Около 1726
Сын: Давыдов Яков Липатов
Отец ребёнка: Давыдов Липат Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1736
Отец ребёнка: Давыдов Липат Григорьев
Смерть
Между 1759 и 1761
Коломенский уезд, д. Тимшина