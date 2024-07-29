Гнилорыб (Алексеевна) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гнилорыб Сергей
Рождение ребёнка
14.03.1913
Дочь: (Гнилорыб) Мария
Отец ребёнка: Гнилорыб Сергей
Рождение ребёнка
1920
Сын: Гнилорыб Александр
Отец ребёнка: Гнилорыб Сергей
Рождение ребёнка
1920
Сын: Гнилорыб Федор
Отец ребёнка: Гнилорыб Сергей
Смерть
1942