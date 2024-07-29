Гнилорыб (Алексеевна) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГнилорыб (Алексеевна) Марфа

Гнилорыб (Алексеевна) Марфа

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гнилорыб Сергей

Рождение ребёнка
14.03.1913

Дочь: (Гнилорыб) Мария

Отец ребёнка: Гнилорыб Сергей

Рождение ребёнка
1920

Сын: Гнилорыб Александр

Отец ребёнка: Гнилорыб Сергей

Рождение ребёнка
1920

Сын: Гнилорыб Федор

Отец ребёнка: Гнилорыб Сергей

Смерть
1942

Мы используем куки для улучшения работы сайта.