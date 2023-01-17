Заморкина Виктория Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заморкина Виктория Олеговна

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Место рождения

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Дата рождения

25.01.1992

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1992

Отец: Заморкин Олег Валентинович

Мать: Заморкина Светлана Анатольевна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
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