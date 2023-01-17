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Заморкина Виктория Олеговна
Заморкина Виктория Олеговна
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Место рождения
Череповец
, город Череповец, Вологодская область
Дата рождения
25.01.1992
Пол
Женский
Отец
Заморкин Олег Валентинович
1968 г.р.
Мать
Заморкина (Серова) Светлана Анатольевна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1992
Отец:
Заморкин Олег Валентинович
Мать:
Заморкина Светлана Анатольевна
Череповец
, город Череповец, Вологодская область
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