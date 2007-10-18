Гуссаковская Ольга Николаевна
Место рождения
Дата рождения14.05.1932
Дата смерти18.10.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1932 по 1955
Место жительства
С 1955
Магадан, город Магадан, Магаданская область
Место жительства
По 1966
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
18.10.2007
Место жительства
По 2007