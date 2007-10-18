Гуссаковская Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуссаковская Ольга Николаевна

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

14.05.1932

Дата смерти

18.10.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1932 по 1955
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1955
Магадан, город Магадан, Магаданская область
Место жительства
По 1966
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
18.10.2007
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
По 2007
Кострома, город Кострома, Костромская область
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