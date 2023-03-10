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Солодовников Григорий Петрович

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Солодовников Пётр

Мать: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников Анна Семёновна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
24.05.1901

Дочь: (Солодовников) Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Солодовников Анна Семёновна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Рождение ребёнка
20.01.1904

Сын: Солодовников Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Солодовников Анна Семёновна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
05.04.1906

Сын: Солодовников Родион Григорьевич

Мать ребёнка: Солодовников Анна Семёновна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
30.10.1909

Сын: Солодовников Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Солодовников Анна Семёновна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
23.12.1910

Сын: Солодовников Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Солодовников Анна Семёновна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.06.1913

Сын: Солодовников Кир Григорьевич

Мать ребёнка: Солодовников Анна Семёновна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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