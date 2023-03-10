Солодовников Григорий Петрович
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Солодовников Пётр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
24.05.1901
Дочь: (Солодовников) Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Солодовников Анна Семёновна
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Рождение ребёнка
20.01.1904
Сын: Солодовников Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Солодовников Анна Семёновна
Рождение ребёнка
05.04.1906
Сын: Солодовников Родион Григорьевич
Мать ребёнка: Солодовников Анна Семёновна
Рождение ребёнка
30.10.1909
Сын: Солодовников Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Солодовников Анна Семёновна
Рождение ребёнка
23.12.1910
Сын: Солодовников Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Солодовников Анна Семёновна
Рождение ребёнка
18.06.1913
Сын: Солодовников Кир Григорьевич
Мать ребёнка: Солодовников Анна Семёновна
Смерть
Неизвестно