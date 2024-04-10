Довгард Йехиель Хила
Место рождения
Дата рождения?.02.1905
Дата смерти10.12.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1905
Отец: Довгард Йосель Залманович
Мать: Довгард Лия Лейзеровна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Довгард Эдгар Йехиельевич
Мать ребёнка: Ольга (Люся) Александровна
Рождение ребёнка
Около 1936
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Ольга (Люся) Александровна
Рождение ребёнка
05.06.1946
Дочь: Довгард Маргарита Йехиельевна
Мать ребёнка: Изабелла
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.12.1971
Похороны
Неизвестно
Киев, Киевский уезд