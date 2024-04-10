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Довгард Йехиель Хила

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Место рождения

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

?.02.1905

Дата смерти

10.12.1971

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1905

Отец: Довгард Йосель Залманович

Мать: Довгард Лия Лейзеровна

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Довгард Эдгар Йехиельевич

Мать ребёнка: Ольга (Люся) Александровна

Рождение ребёнка
Около 1936

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Ольга (Люся) Александровна

Рождение ребёнка
05.06.1946

Дочь: Довгард Маргарита Йехиельевна

Мать ребёнка: Изабелла

Развод
Неизвестно

Жена: Ольга (Люся) Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга (Люся) Александровна

Смерть
10.12.1971
Похороны
Неизвестно
Киев, Киевский уезд
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