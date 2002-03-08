Солдатенкова (Шипота) Лариса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатенкова (Шипота) Лариса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1973

Отец: Шипота Николай

Мать: Шипота Валентина

Бракосочетание
01.09.2001

Муж: Солдатенков Алексей

Московская область, г. Видное
Рождение ребёнка
08.03.2002

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Солдатенков Алексей

г. Видное
Рождение ребёнка
17.10.2007

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Солдатенков Алексей

МО, г. Видное
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