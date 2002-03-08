Солдатенкова (Шипота) Лариса
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1973
Отец: Шипота Николай
Мать: Шипота Валентина
Бракосочетание
01.09.2001
Муж: Солдатенков Алексей
Московская область, г. Видное
Рождение ребёнка
08.03.2002
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Солдатенков Алексей
г. Видное
Рождение ребёнка
17.10.2007
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Солдатенков Алексей
МО, г. Видное