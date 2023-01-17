Ильиченко Григорий Варламович
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смерти25.09.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Родился в 1886 г., Томский р-н, д. Бражкино; русский; образование начальное; б/п; единоличник. Проживал: Томская обл., Томский р-н, Бражкино д.
Рождение ребёнка
14.11.1926
Сын: Ильиченко Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Ильиченко Мария Яковлевна
Осуждение
16.09.1937
Арестован 5 июня 1937 г. Приговорен: 16 сентября 1937 г., обв.: "Союз спасения России". Приговор: расстрел Расстрелян 25 сентября 1937 г. Реабилитирован 9 апреля 1959 г.
Смерть
25.09.1937