Филатов Стефан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатов Стефан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: мотя

Мать ребёнка: Хима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филатова ольга стефановна

Мать ребёнка: Хима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филатов Семен Стефанович

Мать ребёнка: Хима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филатов Кузьма Стефанович

Мать ребёнка: Хима

Смерть
Неизвестно

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