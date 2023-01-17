Зайнулла Галикаев
Место рождения
Дата рождения1803
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Галикай
Мать: Хабиба Бикбовова
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Хасниямал Зайнуллина
Мать ребёнка: Салиха
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Балхисямал Зайнуллина
Мать ребёнка: Салиха
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Бадриямал Зайнуллина
Мать ребёнка: Салиха
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Муксима Зайнуллина
Мать ребёнка: Салиха
Место жительства
Неизвестно