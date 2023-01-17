Зайнулла Галикаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайнулла Галикаев

Зайнулла Галикаев

avatar

Место рождения

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1803

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Галикай

Мать: Хабиба Бикбовова

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Хасниямал Зайнуллина

Мать ребёнка: Салиха

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Балхисямал Зайнуллина

Мать ребёнка: Салиха

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Бадриямал Зайнуллина

Мать ребёнка: Салиха

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Муксима Зайнуллина

Мать ребёнка: Салиха

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close