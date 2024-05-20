Недорубова Лариса Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Константинов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Константинов Николай
Рождение ребёнка
27.11.1978
Сын: Недорубов Денис Викторович
Отец ребёнка: Недорубов Виктор Владимирович
Рождение ребёнка
21.05.1981
Дочь: Недорубова Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Недорубов Виктор Владимирович